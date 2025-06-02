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أخبار مصر

القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر سواحل البحر الأحمر

القوات البحرية تنجح
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب المواد المخدرة
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 نجحت عدد من الوحدات البحرية التابعة لقاعدة البحر الأحمر البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها، فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى، من خلال اكتشاف وضبط (2) فلوكة على متنهما (٤) أفراد بغرض تهريب كميات من المواد المخدرة، وبتفتيشهما تبين إحتوائهما على (١٣٥٨٥) فرش من مخدر الحشيش بإجمالى وزن (1442) كجم، و (١٦٠) لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالى وزن ( 172 ) كجم، وكمية من مخدر الأفيون بإجمالى وزن (666) كجم، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات ب (190) مليون جنيه تقريبًا، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية، وإستمرارًا لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على السواحل البحرية والتصدى لمحاولات التهريب التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

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