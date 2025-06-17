ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لمستوى امتحان اللغة الأجنبية الثانية (فيديو وصور)

سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم عقب الانتهاء من تأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأمام لجنة مدرسة زهران بشرق الإسكندرية أكد الطالب أسامة محمد، أن امتحان مادة اللغة الألمانية سهل على الرغم من وجود بعض الأسئلة التى تحتاج إلى وقت كاف للانتهاء من الإجابة.

وأضافت الطالبة سلمى محمد، أن الامتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا والأسئلة مباشرة ولا يوجد أي تعقيد مضيفة أن الامتحان فى متناول الطالب المتوسط.

وقالت الطالبة بسمة احمد: “امتحان مادة اللغة الإيطالية سهل وفي مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مباشرة دون تعقيد، والوقت كان كاف للانتهاء من الإجابة”.

وكان قد تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، من داخل مركز السيطرة وغرفة عمليات المحافظة انتظام طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 في امتحاناتهم التي انطلقت يوم الأحد الموافق 15 من يونيو 2025 أمام 149 لجنة امتحانية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 من يوليو المقبل.

وكان محافظ الإسكندرية قد وجّه تعليم الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان، وتجهيز استراحات مناسبة تليق بالقائمين على الامتحانات.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

ومن جانبه أكّد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية على انتظام الممتحنين واستقرار جميع اللجان وتنفيذ تعليمات الوزير والمحافظ بتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب وتجهيز بوابات وحواجز أمنية وشوادر مغطاة أمام اللجان تيسيرًا لدخول الطلاب، مع ضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، وكذلك على ضرورة منع الغش بكل أنواعه، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.

وأوضح أبو زيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ( 58911 ) طالبًـا منهم ( 15699) طالبًا للشعبة الأدبية، و( 28312 ) طالبًا لشعبة العلوم، و( 12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و( 2629 ) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام ( 149 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، مؤكدًا على التعليمات المشددة بالالتزام على حظر استخدام الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

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