اليوم، حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ" على مسرح السامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز مسابقتي "مصر ترسم" و"مصر تقرأ"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة، لاكتشاف ودعم الموهوبين وصقل قدراتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

مسابقتي مصر ترسم ومصر تقرأ

المسابقتان طرحتهما الهيئة للأطفال والشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية العام الماضي ضمن مبادرة "مصر تبدع"، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يحيي حفل التكريم الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة د. مازن دراز، ويستهل بافتتاح معرض فني يضم أعمال الفائزين في مسابقة "مصر ترسم" التي عنيت باكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية من الأطفال والشباب وذوي الهمم، وقسمت إلى ثلاث فئات عمرية، الأولى من 6 إلى 12 عاما، الثانية من 13 إلى 18 عاما، الثالثة من 19 إلى 27 عاما.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين في المراحل العمرية الثلاثة من المسابقة، وتكريم الفائزين في مسابقة "مصر تقرأ"، التي استهدفت تلخيص إصدارات وزارة الثقافة من خلال الفئات العمرية سالفة الذكر، بجانب مشاركة لذوي الإعاقة، ومنهم المكفوفين بإرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة "برايل" أو مقطع صوتي لكل كتاب.

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