جريمة في حفل زفاف بنادي الشمس.. النيابة تجري المعاينة التصويرية

اصطحبت نيابة شرق القاهرة الكلية سائقا متهما بقتل حلاق خلال حفل زفاف صديق الأخير بمنطقة النزهة إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

المتهم: “مكنش قصدي أموته”

وقال المتهم خلال التحقيقات أمام النيابة العامة: "ضربته بالغلط علشان يسكت وميولعش الدنيا"، مضيفا أن صديقه شقيق العروس نشبت بينه وبين العريس مشادة كلامية بسيطة بسبب تحكم الأخير في عروسه بشكل غريب، ومنعها من الرقص أو إظهار علامات فرحها يوم زفافها.

المتهم: كنت بدافع عن صاحبي

وأشار إلى أن السيدات تدخلن، وتعالت الأصوات، وتدخل المجني عليه، وهو صديق العريس وتشاجر مع أخو العروسة، فما كان منه إلا أن تدخل لمناصرة صديقه، وأخرج مطواة من جيبه، وحاول تهديد المتواجدين بها لفض المشاجرة إلا أنها أصابت الضحية بالخطأ وأسقطته غارقا في دمائه.

طعنة غائرة تودي بحياة المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لقي مصرعه نتيجة إصابته بجرح طعني غائر في منطقة البطن، أدى إلى تهتك الأعضاء الداخلية ونزيف شديد، ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

العريس: قائمة المنقولات أشعلت فتيل المشاجرة

واستمعت النيابة العامة الي اقوال طرفي المشاجرة، حيث قال العريس إنه وشقيق العروسة لم يكن بينهما أي ود بسبب كتابة "قائمة المنقولات" التي رضخ لطلباته، ووافق عليها لإتمام الزواج إلا أنه ظل يكن له الكره وافتعل المشكلة وقت الزفاف.

وأضاف العريس أن شقيق عروسته هو من بدأ المشاجرة، وحاول طعنه بسلاح ابيض فتدخل صديقه ودافع عنه ولكنه راح ضحية لهم.

البداية عندما وصل أهالي عروسين وأصدقاؤهما إلى إحدى القاعات بمنطقة النزهة لحضور حفل الزفاف ومشاركتهما أجواء الفرح والبهجة، وأثناء ذلك وبشكل مفاجئ نشبت مشادة كلامية بين أهل العروسين، وتحديدا بين العريس وشقيق عروسته، تطورت سريعا إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

تدخل أصدقاء الطرفين وتشاجروا سويا فقام صديق شقيق العروسة، ويعمل سائقا بقتل حلاق صديق العريس طعنا بسلاح أبيض.

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