تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 702 شاحنة و255 سيارة،

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و240 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 260 شاحنة و15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وعمان بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS، فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، PELAGOS EXPRESS والقاهرة وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2 والقاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 930 طن بضائع و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي اور، ايلة، نيو عقبة، سينا وكوين نفرتيتي.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 7015 راكب بموانيها.

الأحد 15 يونيو 2025

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