الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 702 شاحنة و255 سيارة،

معدل تداول الحاويات 

 

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 442 شاحنة و240 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 260 شاحنة و15 سيارة. 
يستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وعمان بينما تغادر السفينة  PELAGOS EXPRESS، فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، PELAGOS EXPRESS والقاهرة وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2 والقاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 930 طن بضائع و160 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن  وهي اور، ايلة، نيو عقبة، سينا وكوين نفرتيتي. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 7015 راكب بموانيها.
الأحد 15 يونيو 2025

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحم الهيئة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران

تمهيدا لقصفها مجددا، جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، الصحف الأمريكية تتغزل في جماهير الأحمر

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

مراجعة الكاميرات، توجيهات عاجلة من وزير التعليم مع بدء امتحانات الثانوية العامة

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قائمة الدول الأكثر تمثيلًا باللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران