مونديال الأندية، أول تعليق من مدرب فلامنجو بعد الفوز على الترجي

علق فيليبي لويس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي، علي فوز فريقه أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية، والمُقامة حاليًا في أمريكا بمشاركة 32 فريقًا.

وبدأ فلامينجو مشواره في النسخة المستحدثة من كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي، بهدفين دون رد.

وأكد فيليبي لويس، في تصريحات نشرتها شبكة "uol" البرازيلية: "كانت مباراة صعبة، لقد نجحنا في السيطرة على الكرة في بداية المباراة وكان لدينا استحواذ أكبر".

وشدد: "ولكن بعدما سجلنا الهدف الأول، تراجعنا قليلًا، وهذا كلفنا بعض الشيء فيما يخص مدة استحواذنا على الكرة".



وأوضح: "نحن نريد دائمًا اللعب نحو الأمام وبشكل سريع، ولكن أحيانًا ما يلجأ اللاعبون إلى التقليل من سرعتهم خلال اللقاء، هم لاعبون ويمكنهم فعل ذلك، في النهاية كانت مباراة جيدة".

وواصل: "نجحنا في تعزيز تفوقنا وسجلنا الهدف الثاني في الشوط الثاني، كان الفوز رائعًا، إنها صفحة جديدة ضد تشيلسي الآن، نحن سعداء بذلك الفوز".

وأضاف مدرب فلامنجو: "كما قلت، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة ضد الترجي، إنها مجموعة صعبة، ولكننا نشعر بالرضا".

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