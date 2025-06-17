الحصري والبنا للمرتل وعبد الباسط للمجود، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود يوم الثلاثاء

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان 30ق.



19:13( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الشورى 45 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 44 ق.



02:48 (قبل الفجر) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة إبراهيم 30ق.

وتلاوات المصحف المرتل ليوم الثلاثاء مواقيت إذا عتها كالتالي:



الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود على البنا، ما تيسر من سور التحريم - الملك حتى آخر المعارج ومدة التلاوة / ۲۷ ق.



الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور نوح - الجن - المزمل - المدثر القيامة - الإنسان ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور الإنسان حتى آخر المطففين ومدة التلاوة / ٣١ ق.



الساعة / ١٠:٤٦ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور الانشقاق حتى آخر البيئة ومدة التلاوة / ٢٩ ق.



الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ محمود على البنا / ما تيسر من سور الزلزلة حتى ختام القرآن ومدة التلاوة / ۱۱ ق.



الساعة / ١١:٤٧ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من فاتحة الكتاب واول سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۹ ق.



الساعة / ١٣:٣٦ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۳۱ ق.



الساعة / ١٥:٠٢ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ۲۹ ق.



الساعة / ٠٢:١٦ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي البقرة / آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٤:٥٠ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق.



الساعة / ٠٥:٢٣ / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي آل عمران / النساء ومدة التلاوة / ۲۸ ق.

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:٢٣.



- والتلاوة من / من آية ١٧٤ سورة النساء إلى آية ٣٤ سورة المائدة تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ۲۸ق.



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٠.



والتلاوة من سورة الأعراف من الآية ١٥٦ حتى ختام السورة تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برائق ومدة التلاوة

٢٦ ق.



أما الختمة المرتلة

فتذاع في الساعة ٠١:٤٥ تلاوة للقارئ الشحات محمد أنور / من الآية ١٢٦ من سورة البقرة وحتى الآية ۱۸۲/ ۲۸ ق.



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