قادة مجموعة السبع في بيان: نؤكد دعمنا لإسرائيل ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا

أكد قادة "مجموعة السبع" المجتمعين في كندا دعمهم أمن إسرائيل وذلك في إطار الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران والرد الإيراني، مشيرين إلى ضرورة "خفض التصعيد" بين الجانبين.

وفي بيان مشترك، أعرب قادة المجموعة عن دعمهم لأمن إسرائيل في ظل التصعيد مع إيران.

وجاء في البيان: "نؤكد دعمنا أمن إسرائيل... ونحث على أن يؤدي الحل السريع للأزمة الإيرانية إلى تخفيف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة".

وقال قادة مجموعة السبع في البيان "نؤكد أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. وأكدنا بوضوح أن إيران لن تملك سلاحًا نوويًّا أبدًا".

وأضافوا "نشدد على أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى خفض التصعيد (...) في الشرق الأوسط، بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة".

وأثارت الحرب الجوية بين إيران وإسرائيل، التي بدأت يوم الجمعة بشن إسرائيل غارات جوية على إيران، مخاوف في منطقة كانت بالفعل في حالة توتر منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، الجميع على إخلاء العاصمة الإيرانية طهران فورا، وجدد القول بأنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وكتب في منشور على تروث سوشيال بالأحرف الإنجليزية الكبرى: "لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي.. كررت ذلك مرارًا! وعلى الجميع إخلاء طهران فورًا!". ورأى ترامب أنه من المؤسف أن "يتم إهدار الأرواح البشرية".

كما وشدد أيضًا على أن أمريكا أولًا تعني أمورا عظيمة من بينها أن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًّا.

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