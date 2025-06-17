انفجارات تهز تل أبيب ومحيطها بعد رشقة صواريخ إيرانية مباغتة لم يكن جيش الاحتلال على دراية بها

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان فجر الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنهم رصدوا إطلاق صواريخ من إيران.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صواريخ إيرانية سقطت في منطقة تل أبيب، وأن انفجارات هزت تل أبيب ومحيطها.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن الصواريخ كانت مباغتة ولم يكن الجيش على دراية بها.

وفي المقابل، قال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي بدء وأن صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن انطلاق الموجة التاسعة من الهجمات على إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الفجر.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري في تصريح نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "الهجوم مشترك، ونستخدم جميع المقومات، ولن نسمح للعدو بلحظة سلام".

وأضاف: "العملية تُنفذ بقوة ساحقة ومدمرة".

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