على العهد دائما، فيفا تبرز مساندة جماهير الترجي في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، يفتتح الترجي التونسي مشواره اليوم في مونديال الأندية بمواجهة فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرزت الصفحة الرسمية لكأس العالم للأندية “فيفا” مساندة جماهير الترجي التونسي لفريقها في بداية مشواره بالمونديال.

ونشرت صفحة فيفا عددًا من صور جماهير الترجي معلقة عليها:"على العهد دائمًا".



وتقام مباراة الترجي وفلامنجو فجر اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

ويتواجد الترجي التونسي مع فلامنجو البرازيلي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم للأندية، بجانب تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي.

تشكيل فلامنجو ضد الترجي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: أجوستين روسي.

خط الدفاع: جويرمو فاريلا - ليو أورتيز - ليو بيريرا - أيرتون لوكاس.

خط الوسط: جورجينو - إريك بولجار - جيورجيان دي أراسكايتا - جيرسون - لويز أراوخو.

خط الهجوم: بيدرو.

تشكيل الترجي أمام فلامنجو في مونديال الأندية 2025

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد بن علي، يان ساسي، يوسف بلايلي، أونوتشي أوجبلو، خليل، القنيشي.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيش، شهاب جبلي.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم هولندي، بقيادة الحكم الدولي داني ماكيلي.

وجمعت افتتاحية المجموعة الرابعة بين تشيلسي ولوس أنجلوس الأمريكي، وجاءت النتيجة لصالح أسود لندن بهدفين نظيفين، ليوجهوا رسالة قوية لرفقاء المجموعة بأنهم الأقرب للعبور.

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