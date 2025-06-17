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تشكيل الترجي التونسي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

كأس العالم للأندية، أعلن ماهر الكنزاري، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.


وتقام مباراة الترجي وفلامنجو فجر اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.

 

تشكيل الترجي التونسي ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توقاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد بن علي، يان ساسي، يوسف بلايلي، أونوتشي أوجبلو، خليل، القنيشي.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيش، شهاب جبلي.

 

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم هولندي، بقيادة الحكم الدولي داني ماكيلي.

 

وجمعت افتتاحية المجموعة الرابعة بين تشيلسي وسياتل ساوندرز الأمريكي، وجاءت النتيجة لصالح أسود لندن بهدفين نظيفين، ليوجهوا رسالة قوية لرفقاء المجموعة بأنهم الأقرب للعبور.

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موعد مباراة الترجي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

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