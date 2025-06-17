أكسيوس: ترامب أبلغ حلفاءه بعدم المشاركة في الحرب إلا إذا استهدفت إيران المصالح الأمريكية

نقل "أكسيوس" عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت عددًا من حلفائها في الشرق الأوسط يوم الأحد بأنها لا تخطط للتدخل بشكل فاعل في الحرب بين إسرائيل وإيران ما لم تستهدف إيران الأمريكيين.

وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ، لكنها أوضحت أن إسرائيل تتصرف بمفردها في مهاجمة إيران.

وبيَّن الموقع، أن الرسالة الأمريكية هي أنه إذا هاجمت إيران الأمريكيين ردًّا على ذلك فإنها ستتجاوز الخط الأحمر.

وأرسلت الولايات المتحدة رسالة مماثلة إلى الدول نفسها بعد نحو ساعة من بدء إسرائيل الحرب يوم الخميس الماضي، مُبلغةً إياها بعدم مشاركتها.

وفي كلتا الحالتين، بدا أن الولايات المتحدة تتوقع من الدول نقل هذه الرسالة إلى إيران لتثبيط أي رد فعل انتقامي ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.



وبينما اتهم القادة الإيرانيون الولايات المتحدة بالتواطؤ في المجهود الحربي الإسرائيلي، وهددوا لأسابيع بالرد على أي هجوم إسرائيلي باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، لم تقع أي هجمات من هذا القبيل.

قال دبلوماسي عربي مطلع بشكل مباشر على تفكير طهران: "الإيرانيون حريصون للغاية حتى الآن على عدم القيام بأي شيء من شأنه دفع الولايات المتحدة للتدخل".

وطلبت إسرائيل من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب للقضاء على البرنامج النووي الإيراني. وصرح مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" يوم السبت بأن إدارة ترامب لا تدرس هذا الأمر بجدية.

وزعم مسؤولون أمريكيون أيضًا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت لدى إسرائيل فرصة عملية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكن الرئيس ترامب أوضح لإسرائيل معارضته لهذه الخطوة.

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