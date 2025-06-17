اجتماع بين مجلس المحامين ونقباء الفرعيات لاستكمال إجراءات العمومية الطارئة

يجتمع مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، اليوم الثلاثاء ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية الأخيرة، المقرر عقدها ٢١ يونيو، والوقوف على ما تم.

ويذكر أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اليوم السبت الماضي، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار القرار التالي:

أولًا: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

انيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.

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