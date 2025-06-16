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مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

تواصل مصرللطيران_الناقل الوطني المصري جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الثلاثاء 17 يوليو 2025 عدد 22 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة 
2 رحلة جدة - باماكو
11 رحلة المدينة المنورة - القاهرة 
1 رحلة المدينة المنورة - أسوان

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وبورسعيد والشرقية والدقهلية وتضامن القاهرة والإسكندرية والمنوفية وأسوان والمنيا، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

 

شهد الجسر الجوي لـمصر للطيران انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

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