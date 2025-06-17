بعد 4 أيام من الحرب.. أسواق العالم تتنفس الصعداء.. تراجع مفاجئ للدولار والذهب والنفط.. وانتعاش قياسي للبورصات مع بوادر هدنة إيرانية إسرائيلية

مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل يومها الخامس، شهدت الأسواق العالمية تحولا دراماتيكيا أمس الإثنين، حيث انعكست تداعيات الحرب فجأة إلى موجة تفاؤل غير مسبوقة.

الحرب بين إيران وإسرائيل

فبعد أيام من القلق الذي هيمن على المشهد المالي، جاءت تقارير عن سعي إيران لإنهاء الأعمال القتالية لتنعكس ارتدادات إيجابية فورية، انهيار أسعار النفط بأكثر من 3%، وتراجع الذهب والدولار أمام الجنيه المصري، بينما قفزت البورصات المحلية والعالمية في أكبر انتعاش تشهده الأسابيع الأخيرة.

في مصر، فقد الدولار أكثر من 30 قرشا في تعاملات البنوك، بينما سجل الذهب المحلي تراجعا ملحوظا، وعلى الصعيد العالمي، خسر برنت 2.7% من قيمته، بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" الأمريكي 1.12% وربحت البورصة المصرية 10 مليارات جنيه في جلسة واحدة.

الحرب بين إيران وإسرائيل

كل هذه المؤشرات المتسارعة تشير إلى تحول جوهري في توقعات المستثمرين، الذين يراهنون الآن على احتمالات الهدنة القريبة بعد أن هدأت نبرة التصعيد بين طهران وتل أبيب.

تراجع أسعار الدولار في البنوك

والبداية مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات بالبنوك وفقد أكثر من 30 قرشا من قيمته.

الدولار الأمريكي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.20 جنيه للشراء ونحو 50.34 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.21 جنيها للشراء ونحو 50.31 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 50.20 جنيه للشراء 50.30 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.20 جنيها للشراء و50.30 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.21 جنيه للشراء 50.31 على جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات

أسعار العملات في البنك المركزي

وبالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، فإنها تراجعت بشكل ملحوظ في ختام التعاملات، وفقا آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 58.11 جنيها للشراء و58.28 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 68.17 جنيها للشراء و68.38 جنيها للبيع.

بينما سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61.92 جنيها للشراء و62.13 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.86 جنيها للشراء 34.96 جنيها للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند 13.37 جنيها للشراء ونحو 13.41 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 164.12 جنيها للشراء و164.63 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.67 جنيها للشراء ونحو 13.70 جنيها للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7.01 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الأسواق

من الصاغة المصرية، تراجع سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5531 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4840 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4148 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3226 جنيها.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أما أسعار الذهب عالميا شهدت تراجعا بنسبة 1.15%، لتسجل الأوقية نحو 3393 دولارا في البورصة العالمية.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من المؤشرات العالمية لتحديد اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بمواصلة التذبذب في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أما بالنسبة للبورصة، فإن معظم مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت في ختام تعاملات أمس الإثنين، وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 31042 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 38631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

تراجع أسعار النفط عالميا

وعند الحديث عن أسعار النفط، فإنها انخفضت أكثر من دولارين للبرميل في تعاملات أمس الإثنين بعد تقارير تفيد بسعي إيران إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل، مما يزيد من إمكان التوصل إلى هدنة ويهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام من المنطقة.

تراجع أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.7% إلى 71.58 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار بما يعادل 3.7% إلى 70.27 دولار للبرميل.

ارتفاع البورصات العالمية

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظا في تداولات الإثنين، بدعم من تفاؤل المستثمرين بإمكانية احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران، في وقت هدأت فيه أيضًا وتيرة ارتفاع أسعار النفط التي كانت قد صعدت بفعل التوترات المتصاعدة.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 471.66 نقطة، أو بنسبة 1.12%، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.15%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%.

مؤشرات الاسواق الأوروبية

استقرت الأسواق الأوروبية في المنطقة الخضراء عند إغلاق تعاملات، الاثنين، ويأتي هذا الارتفاع كمحاولة لتعويض الخسائر التي شهدتها الأسواق يوم الجمعة، عقب تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع طويل الأمد وعنيف في المنطقة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.38% تقريبًا، مما يضعه على مسار كسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام.

كذلك، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.70%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.72%، ومؤشر فوتسي 100 اللندني بنسبة 0.4%.

وارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 1.2%، وسجّل قطاع النفط والغاز في مؤشر ستوكس 600 ارتفاعًا بنسبة 1.1% مدفوعًا بصعود أسعار الخام.

بشكل عام، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.33%، وفي إشارة إلى انحسار الإقبال على الملاذات الآمنة الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5%، بينما خسر مؤشر الدولار الأمريكي 0.24%.

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