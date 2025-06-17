الأهلي يرفع شعار المبادئ تنتصر لمواجهة أزمة النجوم.. تغريم تريزيجيه مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنترميامي.. كهربا والتوأم والحضري ورمضان ضحايا عقوبات القلعة الحمراء

يزخر تاريخ النادي الأهلي بالعديد من القرارات التأديبية التاريخية، التي اتخذها مسئولو القلعة الحمراء ضد لاعبين ومدربين لفرض الانضباط والالتزام، والتي كان آخرها قرار قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تغليظ العقوبة المالية الموقعة على محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، لتصل إلى مليون جنيه، على خلفية أزمة ركلة الجزاء خلال مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان تريزيجيه أصر على تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي بالرغم من وجوده في المرتبة الثالثة للمسددين، بعد وسام أبو علي وأحمد زيزو قبل أن يهدرها لتنهي مباراة الأحمر أمام الفريق الأمريكي بالتعادل السلبي، ليقرر محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على محمود حسن تريزيجيه، قبل ان يقوم الخطيب بمضاعفة العقوبة إلي مليون جنيه.

قرار الخطيب جاء بعد الانتقادات ومخاوف الجماهير من كثرة النجوم وتأثيرها على مسيرة الأهلي، وتركيز كل لاعب على تحقيق مجد شخصي وسيطرة الأنانية على أداء الأهلي أمام إنتر ميامي، وهو ما استدعى توقيع عقوبة مغلظة للسيطرة على اللاعبين ومنع تكرار مثل تلك المواقف.

ترحيل كهربا مليون جنيه وعرضه للبيع قبل بداية الموسم الماضي

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز القرارات التاريخية في الأهلي ضد لاعبين ومدربين لفرض الانضباط والالتزام، والتي رفعت جميعها شعار "المبادئ تنتصر"، حيث شهد الموسم الماضي توقيع محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، عقوبة بترحيل محمود كهربا لاعب الفريق وقتها إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري الماضي.

ترحيل كهربا وغرامة مليون جنيه

وقرر محمد رمضان، إعادة محمود كهربا إلى القاهرة وأبلغ محمد الدماطي رئيس البعثة بإنهاء إجراءات إعادة اللاعب إلى القاهرة فورا وبعدها عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شهدت الاتفاق على تغريم اللاعب مليون جنيه نظرا لخروجه عن النص والحديث بشكل غير لائق عن النادي والجهاز الفني، كما امتدت العقوبة برحيل اللاعب لينتقل إلى الاتحاد الليبي.

واقعة تمرد 16 لاعبا في الأهلي ومواجهة الزمالك بالناشئين

أحد أبرز العقوبات التأديبية في الأهلي كان القرار التاريخي الذي اتخذه الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي في عام 1985، والذي جاء ردا على تمرد عدد من لاعبي الفريق الأحمر ورفضهم اللعب اعتراضا على تقدم مدرب الفريق الراحل محمود الجوهري باستقالته نتيجة خلافات مع مجلس الإدارة وقتها برئاسة صالح سليم.

الراحل محمود الجوهري، فيتو

تحولت استقالة الجوهري من تدريب الفريق الأحمر إلى معركة إرادة بين «الجوهري» واللاعبين من جهة، وإدارة الأهلي برمزها صالح سليم رئيس النادى من ناحية أخرى.

وكان صالح سليم صاحب "كاريزما" ويملك شخصية قوية يجمع بين النجومية والصرامة والكرامة الشخصية، ومعبرا عن تاريخ «الأهلي» بقيمه ومبادئه وعراقته، أما محمود الجوهري فكان في فترة توهجه كأحد أفضل المدربين على الساحة المحلية، حيث كان يجمع بين العلم وقوة الشخصية ونزاهتها، وأصبح نجما فى مجاله منذ أن جاء به صالح مدربا للأهلي عام 1982.

الأزمة بدأت عندما رفض محمود الجوهري تدخلات من حسن حمدي عضو مجلس الإدارة في عمله، ليقرر الجوهري الإستقالة، وهو القرار الذي جعل 16 لاعبا من فريق الكرة يدعمونه في الأزمة وهم: زكريا ناصف وحسام البدرى وضياء السيد وهاني عبد اللطيف وأسامة عرابى ومحمد عامر وشريف عبدالمنعم ومدحت رمضان وخالد جاد الله ومختار مختار ومحمد حشيش وماهر همام ورمضان السيد وحمدى أبو راضى وسمير فوزى وأيمن شوقي.

الراحل صالح سليم، فيتو

وزاد الأمر اشتعالا بانضمام اللاعبين الدوليين الموجودين بالمغرب لمواجهة المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 1986 إلى زملائهم فى القاهرة، وهم، ثابت البطل، ومحمود الخطيب ومجدى عبدالغنى، وعلاء ميهوب، وطاهر أبو زيد، ومصطفى عبده، وإكرامي، وأحمد شوبير، ومحمود صالح، وربيع ياسين، وأصدروا بيانا بذلك من المغرب نشرته الأهرام فى رسالة من الدار البيضاء يوم 27 يوليو 1985.

الأهلي وقتها كان يستعد لمواجهة الزمالك في قمة الدوري بعدها بأيام قليلة، ليعلن حسن حمدي مدير الكرة فى مؤتمر صحفي بالنادي قرارا بإيقاف الـ 16 لاعبا المتهمين بالتمرد لمدة شهر، ورفع مذكرة لمجلس الإدارة للموافقة على شطب سبعة لاعبين منهم، بالإضافة إلى عدم مشاركة الدوليين العائدين من مباراة المغرب، وعودة الجوهري بعد اعتذاره، ولعب مباراة الزمالك المكتظ بالنجوم فى كأس مصر بالناشئين، وكانت المفاجأة فوز الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين، لتنتصر مبادئ الأهلي على تمرد لاعبيه في واقعة هي الأشهر في تاريخ كرة القدم المصرية.

أزمة التوأم موسم 2000

حسام وإبراهيم حسن التوأم الأشهر في ملاعب مصر وإفريقيا كانا من أكثر اللاعبين عشقا من قبل الجماهير، انقلبت الأية، عندما قرر حسن حمدي وكيل النادي والمشرف العام على الكرة الاستغناء عنهما في صيف 2000 وقتما كان صالح سليم خارج مصر.

المُعلن أن ثابت البطل مدير الكرة في ذلك الوقت أراد تجديد تعاقد حسام حسن، مع عدم التجديد لشقيقه إبراهيم بناء على طلب الألماني راينر تسوبيل المدير الفني، الأزمة اشتعلت وتطاول التوأم على الجهاز الفني ومعه وجب رحيلهما.

التوأم إبراهيم وحسام حسن، فيتو

عرض ثلاثي الأهلي المشاغب للبيع

وفي عام 2004 وخلال فترة ولاية الألماني راينر تسوبيل تعرض فريق الكرة الكرة بالنادي الأهلي لانتكاسات كبيرة، ما دفع مجلس الإدارة وقتها برئاسة حسن حمدي لاتخاذ قرارات ثورية، ساهمت في تصحيح مسار الفريق.

حيث قرر مجلس إدارة النادي في اجتماع طارئ الاستغناء عن ثلاثة من لاعبين الفريق الأول وهم ابراهيم سعيد ورامي سعيد وأحمد صلاح حسني وعرضهم للبيع بسبب عدم التزامهم وسهرهم المستمر في الملاهي الليلية وصالات الديسكو حتى أوقات متأخرة من الليل، وافتعالهم الأزمات داخل الفريق بإستمرار.

إبراهيم سعيد، فيتو

ولم يكن قرار الاستغناء عن اللاعبين المشاغبين الثلاثة (إبراهيم ورامي وأحمد) بسبب الخسارة الشهيرة أمام الاتحاد السكندري 3-2 وقتها، بقدر ما يهدف إلى ترسيخ مبادئ الأهلي كالانتماء وروح الكفاح والدفاع عن ألوان الفريق بكل الجدية والإصرار.

تورط إبراهيم سعيد وقتها في مشاكل أخلاقية كان أبرزها الهروب والسفر لبلجيكا قبل مباراة الزمالك، واستبعاده من معسكر المنتخب وترحيله قبل كأس الأمم الإفريقية 2004.

وتم وقتها تصعيد عدد من قطاع الناشئين وهم شريف إكرامي وعماد متعب ومحمد الزيات وأشرف ممدوح وحسام عاشور وفيليكس، واستعاد الفريق الأحمر انتصاراته واعتلى منصات التتويج من جديد، لتنتصر المبادئ والقيم الرياضية من جديد على حساب التمرد والانفلات وعدم الانضباط.

عصام الحضري، فيتو

هروب عصام الحضري

هرب عصام الحضري من الأهلي عقب مباراة المصري البورسعيدي متجها إلى سيون السويسري بعد كأس الأمم الإفريقية 2008، بعدها قرر الأهلي مقاضاة اللاعب في المحكمة الرياضية الدولية، وبعد موسم ونصف الموسم حصل الأهلي حكم بتغريم وإيقاف اللاعب، ورفض مسئولو الأهلي فكرة مناقشة عودة الحارس رغم المعاناة من أمة في حراسة المرمى لسنوات.

زيزو يغرم رمضان صبحي بسبب الوقوف على الكرة

خلال فترة تولي عبدالعزيز عبدالشافى (زيزو) منصب مدير الكرة، وقع غرامة مالية على رمضان صبحي لاعب الفريق وقتها بلغت 50 ألف جنيه بسبب وقوفه على الكرة فى مباراة القمة أمام الزمالك في السوبر المصري، وهو الأمر الذى اعتبره تقليلًا من المنافس ويتعارض مع مبادئ اللعب النظيف.

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