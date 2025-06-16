الإثنين 16 يونيو 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة فى مصر غدا الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا من 1:2 درجة مئوية غدا الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم

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طقس الغد الصباح الباكر وليلا

 كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  22  ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  34

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة  26  ودرجة الحرارة العظمى 39
 

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