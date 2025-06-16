البورصة المصرية تعتزم إطلاق تطبيق EGX Gate لتعزيز التواصل بين مجتمع سوق الأوراق المالية

في إطار جهود البورصة المصرية المتواصلة لتعزيز الشفافية وزيادة مستويات التواصل بين أطراف سوق الأوراق المالية، واستمرارا لعملها الدؤوب لدعم عمليات الرقمنة وأنشطة الشمول المالي، تعلن البورصة المصرية عن اقتراب إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة تحت اسم "بوابة البورصة المصرية" EGX Gate –، وذلك في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين من متابعة السوق بطريقة أكثر مرونة وبناء تواصل مباشر مع المتابعين والمهتمين بالأسواق المالية.

تطبيق EGX Gate أداة ذكية

يُعد تطبيق EGX Gate أداة ذكية تُقدم محتوى تفاعليًا ومعلومات موثوقة، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث أخبار السوق، والأوراق المالية المقيدة، ومتابعة السوق، وملخص لأهم المؤشرات.

منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي

وفي هذا السياق، ترحب البورصة المصرية بتلقي الآراء والمقترحات عبر منصة البورصة المصرية للحوار المجتمعي - "منصة حوار البورصة"، وذلك في إطار حرصها على الاستماع إلى مقترحات كافة الأطراف ذات الصلة في تطوير أدوات السوق وتلبية احتياجاتهم بصورة فعالة.

استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية

ومن الجدير بالذكر أن إطلاق هذا التطبيق يأتي ضمن إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير التي تستهدف تطوير البنية التكنولوجية للسوق بصفة عامة وعلى الأخص المستهدف رقم (60) – " تطوير النظم والتطبيقات المعمول بها في البورصة"، وذلك لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال أدوات سهلة الوصول والاستخدام.

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