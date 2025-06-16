زراعة النواب تدعو وزارة المالية لصرف 303 مليون جنيه لإنهاء ملف مستحقات مزارعى القطن

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يأتي في ظل تحديات كبيرة بالمنطقة والعالم وما يشهده من نقص فى السلع وزيادة فى أسعار الطاقة وحالة من عدم الاستقرار.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026

توافر مخزون سلعي

وتابع، الدولة قامت بعدة تدابير لاحتواء ومواجهة هذه التحديات، مستشهدا بما تم أعلنه وزير التموين حول توافر مخزون سلعي جيد يكفي لفترات طويلة.

وقال: في ظل التحديات الحالية التي تواجه البلاد وما تشهده المنطقة من أحداث مشتعلة، يكون من الواجب علينا توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على استقرار الدولة وحصول المواطنين على كل شئ يريدونه من مختلف السلع، في ظل المشكلات العديدة التي تواجه المنطقة.

وأضاف الحصرى، أيضا فى ظل الحديث عن الموازنة، فمع انخفاض الأسعار المالية للقطن، لم تتراجع الحكومة عن تلك الأسعار المعلنة من قبل رغم انخفاضها بقيمة 2000 جنيه للقنطار الواحد.

وتابع الحصرى، بالفعل بعد تعثر وزارة قطاع الأعمال عن السداد، تدخلت وزارة المالية وتم تدبير 6 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين، بعد التنسيق بين كل من وزير الزراعة ووزير الشئون النيابية ولجنة الزراعة بالمجلس، وبالفعل حصل المزارعين على مستحقاتهم، ولم يعد هناك أى مستحقات سوى مبلغ 303 مليون، داعيا وزير المالية لسرعة صرفهم حتى يتم إغلاق ذلك الملف كاملا.

رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

فيما وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سؤالًا عاجلًا لوزير المالية ووزيرة التخطيط خلال مناقشة موازنة الدولة بمجلس النواب اليوم، محذرًا من تداعيات التهديدات الإسرائيلية والإيرانية على إمدادات النفط العالمية.

وأشار رضوان إلى أن 50% من تجارة النفط العالمية تمر عبر مضيق هرمز المهدد بالإغلاق، وأسعار النفط قد تقفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 150 دولارا".

وتابع، بنوك أجنبية حذرت من سيناريوهات ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وطلب النائب من الحكومة الإفصاح عن خطط الطوارئ لمواجهة نقص الإمدادات، وآليات توفير العملة الصعبة حال ارتفاع فاتورة الوقود والاستيراد، والسياسات البديلة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة.

وأكد أن "هذه التهديدات المباشرة تتطلب استعدادًا سريعًا"، خاصة مع مناقشة موازنة 2025/2026 التي يفترض أن تتضمن حلولًا استباقية للأزمات المتوقعة.

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