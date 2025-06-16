الإثنين 16 يونيو 2025
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محافظات

انطلاق مشروع تحسين نوعية المياه والصرف الصحي بالدقهلية

لقاء محافظ الدقهلية.
لقاء محافظ الدقهلية. فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيد شميس بنز، مدير مكتب "جوبا تك" الاستشاري الدولي لمشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، وذلك لمناقشة البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بهوت وتوابعها بمركز نبروه، والبدء الفعلي في أعمال التنفيذ ضمن مشروع  تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر.

مشروع  تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر 

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري


جاء اللقاء بحضور المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس منير حسني، مدير مشروع مصرف كيتشنر بالشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس أحمد زيدان، مدير وحدة إدارة المشروع بشركة مياه الدقهلية.

المشروع خطة قومية يتم تنفيذها بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ


ويُعد هذا المشروع الحيوي جزءًا من خطة قومية يتم تنفيذها بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بالإضافة إلى منحة الاتحاد الأوروبي (EU)، ويهدف إلى إزالة التلوث من مصرف كيتشنر وتحسين الوضع البيئي والصحي لملايين المواطنين في نطاق المشروع.

المشروع يخدم 7 قرى وتوابع بمركز نبروه
وأوضح "محافظ الدقهلية "أن المشروع يخدم 7 قرى وتوابع بمركز نبروه، وهي:(بهوت، كفر بهوت، الدروتين، الطيبة، طبنوها)، بالإضافة إلى (عزبة بناتي، وعزبة الحاج عبد الغني)، بإجمالي عدد سكان يُقدّر بنحو 82 ألف نسمة.

التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 54 مليون يورو
وأشار "مرزوق" إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 54 مليون يورو، ويتضمن المشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ 16 ألف متر مكعب يوميًا، على مساحة تقدر بـ8 أفدنة،  ، إلى جانب تنفيذ شبكات الانحدار ومحطات الرفع، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات والرفع المساحي الخاصة بقرية بهوت وتوابعها.

المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين


وأكد " المحافظ " علي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين البيئة والصحة العامة لمواطني مركز نبروه، ويجسد أهمية التعاون بين الدولة والمؤسسات الدولية والمجتمع المحلي في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.


وفي ختام اللقاء، ثمّن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه الدور الإيجابي للمجتمع المدني بقرية بهوت في توفير الأرض اللازمة لإنشاء محطة المعالجة، مشددًا على أن المجتمع المدني بالدقهلية شريك أساسي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وداعم رئيسي لجهود الدولة في مختلف القطاعات.

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