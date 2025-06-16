أسعار سيارات شيري الكهربائية بالسوق المصري

سيارات شيري الكهربائية… تمهيدا لإعادة هيكلة إنتاج السيارات الكهربائية، للحد من التلوث الناتج عن سيارات الوقود، طرحت شيري أولى سيارتها الكهربائية داخل السوق المصري، شمل طراز شيري EQ7 الكهربائية موديل 2026.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، أسعار سيارات شيري الكهربائية موديل 2026 بالسوق المصري، وهي كالتالي:-

يصل سعرها مليون و720 ألف جنيه.

مواصفات سيارات شيري الكهربائية بالسوق المصري

زودت سيارات شيري EQ7 بمحرك كهربائي قوي Permanent Magnet Synchronous يوفر لها قوة حصانية قدرها 211 (HP)، وأقصى عزم 285 (NM)، وبطارية Lithium Ion سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلومترًا بشحنة واحد مع نظامين للشحن؛ أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة، والآخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.



مواصفات الأمان والسلامة بالسيارة Chery EQ7

-حصلت علي نظام المحافظة على الحارة المرورية، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب

-ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة.



-شاشة 12.3 بوصة للعدادات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة

-مقعد استرخاء للسائق، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وسخانات بعجلة القيادة، ومسند يد أمامي مع حامل اكواب، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشبكة تثبيت بصندوق الأمتعة.



وحرصت شيري على تزويد سيارتها الكهربائية بالعديد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه حيث تشمل وسائل الراحة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، وتثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية، وفتح وغلق السيارة دون مفتاح، ومفتاح ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، وزجاج حراري، وزجاج ملون خلفي، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًّا، وفتحة سقف بانورامية.

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