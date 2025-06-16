مصر تشارك في الاجتماع التحضيرى لإصدار صك دولى لإنهاء التلوث البلاستيكى

ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وفد مصر فى الاجتماع غير الرسمى لرؤساء الوفود لعدد من الدول الفاعلة فى الإعداد للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية.

الجولة التفاوضية الأخيرة لاصدار صك دولى ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكى وحماية البيئة البحرية

جاء ذلك بدعوة من الحكومة الترويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي ومنها سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا إنجلترا واليابان، وحضور ممثلى كلًا من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونسيا وكوبا وبارجواى.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة؛ للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الاخير INC 5.2، والمقرر عقدها خلال الفتره من ٣- ١٤ أغسطس فى جنيف فى سويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية فى مسودة الاتفاقية وهى المواد رقم ٣، ٦، ١١.

وضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكية

وأشار أبو سنه أنه خلال الأجتماع تم التأكيد على الموقف المصرى الداعم والمساند للوصول لاتفاق عادل ومتوازن فى الجوله التفاوضية الاخيره خلال INC5.2 يراعى حقوق الدول النامية مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول ومن ضمنها مصر، لافتًا إلى دعم مصر لمبادرة دولية؛ لوضع هدف عالمى لتدوير المخلفات البلاستيكية مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمه مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتى هى أساس هدف هذه الاتفاقية.

واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الإجتماع جهود مصر الوطنيه للحد من التلوث البلاستيكى وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسئوليه الممتد للمنتج على الأكياس البلاستيكيه أحاديه الاستخدام لتدخل حيز التنفيذ فى شهر يوليو ٢٠٢٥، بالتنسيق مع القطاع الخاص فى مصر، مما يعد جهد وطنى يصب فى نفس أهداف الاتفاقيه، وذلك بناء على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى ٢.٣٠ بتكليف من رئيس الجمهورية، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيك، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها.

إيجاد آلية تمويل مبتكره تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة

وأكد أبو سنه خلال الاجتماع أيضًا على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بايجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف وأهمها هدف واحد ولكن متباين المسئوليات.

وأشار على أبو سنه أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار فى المشاورات والتنسيقات بين الدول خصوصا فى الاجتماع الغير رسمى للوفود، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٨يونيو إلى ٢ يوليو بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP فىً نيروبى بدولة كينيا.

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