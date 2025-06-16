الإثنين 16 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أنا لما بكح بطلع تريند، تصريح يتسبب في انتقادات لـ سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

تعرضت الفنانة سمية الخشاب، لانتقادات من الجمهور في الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها التي أثارت غضب الجمهور 

في هذا السياق، قالت سمية الخشاب في تصريحات تليفزيونية: “أنا بكح بطلع تريند ومش فاضية للانتقادات ولا بنزعج منها ولا بلتفت.. ومش مستنية تتر علشان يتكتب فيه اسمي”.

وعقب هذه التصريحات، انهالت تعليقات الجمهور، منتقدين حديثها عن التريندات، وظهورها المستمر، عبر منصات التواصل الإجتماعي، وقال أحد المتابعين “اطلعي تريند بحاجة فنية كويس، مش أي تريند وخلاص”

بينما قالت متابعة أخرى عبر “تويتر”:"مينفعش يكون كل شوية هدف الفنان أو الفنانة هو التريند من غير مجهود، ده مش فن خالص"

على الجانب الأخر، يعتبر مسلسل أم 44، آخر أعمال سمية الخشاب الدرامية الرمضانية التي عرضت في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وضم العمل كل من هدى الخطيب، جومانا مراد، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، عبير أحمد، والمسلسل من كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، تغني تتر المسلسل أبلة فاهيتا، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.

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