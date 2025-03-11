سمية الخشاب: مسلسل "أم 44" تجربة استثنائية ترصد مفارقات المرأة المصرية المغتربة بالخليج

تخوض الفنانة سمية الخشاب أولى تجاربها في الدراما الخليجية من خلال مسلسل “أم 44”، حيث تقدم شخصية “مهيتاب”، وهي امرأة مصرية متزوجة من رجل خليجي وتعيش في السعودية، مما يضعها في قلب العديد من المواقف الحياتية التي تعكس تجربة المرأة المصرية المغتربة.

مسلسل أم 44

تؤكد الخشاب أن الدور يحمل تفاصيل ثرية من الناحية الدرامية، حيث يجمع بين الكوميديا والتراجيديا والأكشن، ويستعرض تحديات المرأة المصرية في الخارج، بدءًا من علاقتها بزوجها وبناتها، وصولًا إلى تعاملها مع حماتها، التي تجسد شخصيتها النجمة الخليجية هدى الخطيب.

عن مشاركتها في عمل يضم نخبة من نجوم الوطن العربي، أوضخت الخشاب أن الدراما العربية أصبحت تتجه نحو التعاون المشترك بين الفنانين من مختلف الدول، وهو ما جعل “أم 44” عملًا جماهيريًا واسع الانتشار.

وأضافت أن الجمهور الخليجي لطالما دعمها، وكانت أعمالها تحقق نجاحًا كبيرًا في المنطقة، مما دفعها لخوض هذه التجربة بحماس.

أما عن التحديات، أكدت أن الدور وضعها أمام اختبار تمثيلي حقيقي، إذ كتبته الكاتبة هبة مشاري بحرفية عالية، ليمنحها مساحة كبيرة لاستعراض قدراتها التمثيلية، حيث وصفت كل مشهد قدمته بأنه “ماستر سين” مليء بالمشاعر والتناقضات.

وكشفت سمية الخشاب انها ردود فعل الجمهور على “أم 44”، معتبرة أنه تجربة فريدة ستترك بصمة في مشوارها الفني، خاصة أنه يقدم صورة حقيقية لمفارقات المرأة المصرية في المجتمع الخليجي، بأسلوب يجمع بين الواقعية والدراما المشوقة.

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