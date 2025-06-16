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حوادث

استعجال تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة شاب داخل مول ببدر

تحقيقات
تحقيقات

استعجلت  نيابة بدر، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة شاب داخل أحد الحمامات بمول شهير بدائرة مركز شرطة بدر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال المبلغ في وقت سابق بأقواله:“جئت للتسوق بالمول، ولما دخلت الحمام لقيت جثة الشاب، وتوقعت إنه يكون عنده غيبوبة سكر بس للأسف لقيت ما فيش اي نبض وشكل الجثة كان صعب”. 

كما تقوم الأجهزة الأمنية بمناقشة شهود العيان والعاملين بالمول بهدف تحديد هوية المتوفى، وأسباب تواجده في المكان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة

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الأجهزة الأمنية العثور على جثة شاب النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة كاميرات المراقبة مركز شرطة بدر مول شهير

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