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رياضة

السيرة الذاتية لـ أحمد رمضان مدرب فريق سيدات وادي دجلة الجديد

احمد رمضان، فيتو
احمد رمضان، فيتو

الكرة النسائية، أعلن نادي وادى دجلة تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي، في إطار سعي الإدارة لتعزيز الجهاز الفني بخبرات متميزة تقود الفريق إلى تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري.

 

أحمد رمضان مديرا فنيا لفريق سيدات وادى دجلة

ويمتلك أحمد رمضان سجلًا حافلًا في مجال كرة القدم النسائية، حيث سبق له قيادة فريق مسار للسيدات إلى منصات التتويج، بحصد لقب الدوري المصري للسيدات وكأس مصر، إلى جانب تحقيق إنجاز بارز بالفوز بالميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات. 

 

كما شغل سابقًا منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري للسيدات، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الكوادر الفنية في اللعبة.

ويُعد رمضان من الأسماء المعروفة في الوسط الرياضي المصري، حيث كان لاعبًا سابقًا في صفوف نادي المقاولون العرب، وساهم بشكل كبير في تتويج النادي بكأس مصر عام 1990، في واحدة من المحطات المهمة في مسيرته الكروية كلاعب.

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية أندية وادى دجلة الرامية إلى النهوض بكرة القدم النسائية المصرية وتطوير العناصر الفنية، وتحقيق طموحات الفريق في المنافسات المحلية والإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعَد هذه الخطوة جزءًا من توجه أندية وادى دجلة نحو ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني، بهدف استعادة مكانة الفريق على الساحة التنافسية، وفتح صفحة جديدة بقيادة فنية تحمل سجلًا حافلًا من النجاحات والطموح                                              

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الكرة النسائية نادي وادي دجلة احمد رمضان أحمد رمضان مديرا فنيا لفريق سيدات وادى دجلة

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