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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم لقاء تعريفيا بمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم لقاء تعريفيا بمبادرة معهد التكنولوجيا
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نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاء لعدد من المجندين بالقوات المسلحة خريجى كليات الهندسة ( تخصص حاسبات ) وكليات الحاسبات والمعلومات للتعريف بمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين، تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) , وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى معهد تكنولوجيا المعلومات  .

يأني ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنمية القدرات الرقمية للشباب والعمل على بناء كوادر متخصصة قادرة على الإلتحاق بسوق العمل تقود مسيرة التحول الرقمى الشامل.

شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات

 

تضمن اللقاء استعراض لكافة التفاصيل الخاصة بالدورة المُخطط تنفيذها بمعهد نظم المعلومات والتى تستهدف تأهيل المجندين وإكسابهم مهارات تقنية متقدمة من خلال دورة مكثفة فى أحد التخصصات التكنولوجية التى تعد الأكثر طلبًا بسوق العمل والتى من أبرزها ( الأمن السيبرانى - الذكاء الإصطناعى - تطوير المواقع الإلكترونية – التصميم الجرافيكى –  التعلم الإلكترونى - اختبار جودة البرمجيات -  نظم المعلومات الجغرافية ) وتحتسب مدة الدورة ضمن فترة تأدية الخدمة العسكرية للمجندين ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشهادات الدولية تمكنه من التقدم لفرص عمل واعدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات داخل مصر وخارجها.

الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة المصرية

 

تأتي تلك الجهود في ضوء حرص القوات المسلحة على التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم الشباب المصرى وتأهيله علميًّا وتكنولوجيًّا وتعظيم الاستفادة من قدراته وإبداعاته لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة المصرية في التنمية المستدامة والتي تسهم في رفعة الوطن وتقدمه وتحقيق الريادة بكافة المجالات.

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