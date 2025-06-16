طعنات بالرقبة، تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل طليقته بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل متهم بالشروع فى قتل طليقته، ما أسفر عن إصابتها بطعنة فى رقبتها فى منطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه أصابه الإحباط من كثرة القضايا المرفوعة ضده من المجني عليها ورفضها كل محاولات الصلح معه أو التسوية.

وأضاف أن المجني عليها رفعت ضده أكثر من 10 قضايا في محكمة الاسرة، فأرسل إليها للصلح والتراضي بالمعروف فرفضت وقالت له "مش هسيبك غير محبوس" فبيت النية على التخلص منها وانتظرها أثناء قدومها من العمل، ثم حاول طعنها بسلاح أبيض للتخلص منها.

عامل يشرع فى قتل طليقته بالمرج



وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بالقرب من محطة مترو المرج القديمة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة سيدة بطعنات فى الرقبة ويديها، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجنى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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