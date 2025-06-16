معرض CairoICT’25 يستضيف الاجتماعات السنوية لمنظمة سمارت أفريقيا

أعلنت تريدفيرز إنترناشيونال الجهة المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT)، عن شراكة استراتيجية مع منظمة سمارت أفريقيا (Smart Africa) المنظمة الأفريقية المعنية بتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ودفع أفريقيا نحو اقتصاد المعرفة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

استضافة الاجتماع السنوي

واشتملت الشراكة الاستراتيجية بين "تريدفيرز إنترناشيونال" و"سمارت أفريقيا" على توقيع اتفاقية تعاون لاستضافة الاجتماع السنوي رفيع المستوى لمنظمة "سمارت أفريقيا" خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 (Cairo ICT)، في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC).



وتعكس هذه الاتفاقية التزامًا مشتركًا من الجانبين بتسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء القارة الأفريقية، ومن المستهدف أن يجمع الاجتماع رفيع المستوى الوزراء وصناع السياسات والمنظمين وقادة الصناعة وشركاء التنمية لصياغة مستقبل أفريقيا الرقمي من خلال التعاون والحوار الاستراتيجي خلال فعاليات معرض ومؤتمر CairoICT’25.

معرض ومؤتمر CairoICT’25

ويجمع كل من معرض ومؤتمر CairoICT’25، ومنظمة "سمارت أفريقيا" علاقات تعاون وشراكات قوية ومتطورة منذ عام 2014، وعلى مدار العقد الماضي تعاونا معًا في مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي، والشمول الرقمي، ومواءمة السياسات، ودفع عجلة الاتصال والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا.

وصرح أسامة كمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تريدفيرز إنترناشيونال، بأن استضافة الاجتماع السنوي رفيع المستوى خلال الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025 هو شهادة على مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتعاون".

وتؤكد هذه الشراكة دور CairoICT’25 كمنصة إقليمية رائدة لمناقشة الابتكار التكنولوجي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يتيح الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات استراتيجية تدعم أجندة التحول الرقمي في أفريقيا.

دفع التحول الرقمي



وقال لاسينا كوني، الرئيس التنفيذي لمنظمة سمارت أفريقيا: “تعد هذه الشراكة دفعة في الوقت المناسب واستراتيجية لمهمتنا المتمثلة في دفع التحول الرقمي في أفريقيا”.

وشدد كذلك على أن الشراكة توفر منصة حيوية للحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتبادل الأفكار، وإقامة الشراكات، والمشاركة في إنشاء حلول من شأنها تشكيل المستقبل الرقمي للقارة.

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