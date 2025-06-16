بنفيكا يصطدم بطموحات بوكا جونيورز في مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، يخوض فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في تمام الساعة الواحدة من صباح غدا الثلاثاء بتوقيت القاهرة، مواجهة مثيرة ضد نظيره بنفيكا البرتغالي في إطار الجولة الأولى لمباريات كأس العالم للأندية للمجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية بجانب بوكا جونيورز وبنفيكا كلًا من بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا

تقام مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، غدا الثلاثاء، وتنطلق في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا



تنقل مباراة بوكا جونيورز أمام بنفيكا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، كما تنقلها شبكة قنوات إم بي سي المجانية المفتوحة.

ويسعي بوكا جونيورز لتخطي بنفكيا وتحقيق أول فوز له في النسخة الحالية من البطولة خاصة أن الفريق الأرجنتيني يمتلك سجلا قويا في بطولة كأس العالم للأندية؛ إذ استطاع التأهل إلى نهائي البطولة مرتين في 2000 و2007.

وعلى صعيد متصل يسعى بنفيكا البرتغالي لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره في البطولة التي تشهد بشكلها الجديد مشاركة 32 فريقًأ.

ويأمل الفريق البرتغالي في تحقيق إنجاز كبير خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية خاصة في ظل طريقة اللعب الجماعي التي يتميز بها الفريق.



معلومات عن بوكا جونيورز



فريق بوكا جونيورز العملاق الأرجنتيني ليس غريبًا على الساحة العالمية، ويكفي أنه الفريق السابق للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، ويحمل في محفظة بطولاته 18 لقبًا قاريًّا، إلى جانب 52 لقبًا محليًّا.

ويقود المدرب الأرجنتيني المخضرم ميجيل روسو تدريب بوكا جونيورز خلال الفترة الحالية.

كافاني يقود هجوم بوكا جونيورز



المهاجم الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني، الذي يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا هو الاسم الأبرز في تشكيلة البوكا، وانضم للفريق في صيف عام 2023 وسجل منذ ذلك الحين 25 هدفًا خلال 67 مباراة.

كما يعد لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق أحد أهم لاعبي نادي بوكا جونيورز.

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