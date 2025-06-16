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خارج الحدود

قناة عبرية: تسلمنا 9900 طلب تعويض خسائر من سقوط الصواريخ الإيرانية

تل ابيب،فيتو
تل ابيب،فيتو

قالت القناة 12 الإسرائيلية: إن صندوق التعويضات تسلم نحو 9900 طلبا للتعويض منذ بدء العملية العسكرية مع إيران وسقوط الصواريخ الإيرانية في إسرائيل. 

وفي سياق آخر أفادت تقارير اخبارية، بإلغاء حفل استقبال حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” في فيتنام.

وغادرت حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" بحر الصين الجنوبي صباح الاثنين متجهة غربًا نحو الشرق الأوسط.

وجاء ذلك  بعد إلغاء زيارتها المقررة إلى ميناء في وسط فيتنام. 

وكان من المفترض أن ترسو في مدينة دانانج في 20 يونيو، لكن الإلغاء تم بسبب "متطلبات عملياتية طارئة" وفقًا لمصدر دبلوماسي. 

ذكر موقع تتبع حركة السفن مارين ترافيك، اليوم الإثنين، أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز متجهة غربًا نحو الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة ليست منخرطة حاليًا في التصعيد العسكري المتزايد بين إسرائيل وإيران.

ترامب: لا أستبعد التدخل في الحرب الإيرانية الإسرائيلية

وتابع: لا أستبعد احتمال التدخل في المستقبل إذا دعت الضرورة، ونراقب الوضع عن كثب ونتابع تطوراته لحظة بلحظة.

ترامب: لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة مع إيران

وأشار ترامب إلى أنه لا يوجد موعد نهائي لإبرام صفقة جديدة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإيرانيين ما زالوا يتحدثون عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

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