الإثنين 16 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يرفض رحيل هذا اللاعب عن صفوف الفريق

فريق الزمالك
فريق الزمالك

رفض مسئولو نادي الزمالك، التفريط في خدمات مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعدم رحيله رغم تلقي اللاعب عروض أبرزها الاتحاد السكندري بسبب عدم تعاقد النادي مع مدافعين حتي الان.

على جانب آخر، تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الأحد وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها حسين لبيب رئيس النادي عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكان من المفترض أن يعقد حسين لبيب اجتماعا مرتقبا مع مجلس إدارة النادي أمس الأحد إلا أنه تم تأجيله بسبب عزاء والد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأقيم عزاء والد محمد طارق أمس الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية.

 

ميدو يوصي بالتجديد للاعب الزمالك موسمين 

ومن ناحية أخرى أوصى أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بضرورة التجديد لنبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض. 

متى ينتهي عقد نبيل عماد دونجا مع الزمالك؟ 

 وينتهي عقد دونجا مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل. 

ميدو يوصي بالتجديد لدونجا 

وقال مصدر في الزمالك: إن ميدو أوصى بالتجديد لدونجا لمدة لا تقل عن موسمين بخلاف الموسم المقبل. 

وأشار المصدر إلى أن ميدو يرفض رحيل دونجا، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية في الفريق. 

وختم المصدر حديثه قائلا: إن تراجع مستوى دونجا خلال الموسم المنقضي هو أمر طبيعي يحدث للعديد من اللاعبين ولكن فكرة بيعه غير مطروحة أيضا. 

 

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