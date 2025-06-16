من قرارات قيس سعيد إلى قافلة الصمود، هند صبري المثيرة للجدل دائمًا

تصدرت الفنانة التونسية، هند صبري، تريند جوجل، في الساعات الماضية، وذلك على خلفية مشاركتها في دعم “قافلة الصمود”، وهو ما عرضها لانتقادات حادة من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في السطور التالية ترصد فيتو المواقف التى عرضت “هند صبري”، لهجوم من الجمهور، بسبب مواقفها وآرائها المختلفة.

قافلة الصمود

كانت آخر المواقف التى وضعت “هند”، في أزمة مع جمهورها، هي نشرها ستوري، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”، لدعم ما أطلقت عليه "قافلة الصمود". وتعرضت هند صبري لهجوم عنيف على إثر هذا التصريح الذي يبدو أنها لم تستوعبه ولم تتفهم تبعاته وأبعاده الأمنية والسياسية للقاهرة.

وكشف مصدر لـ “فيتو”، حقيقة إصدار الفنانة التونسية، بيان للرد على الأزمة التى أثيرت في الساعات الماضية، حيث أكد أنها لم تقصد وضع نفسها فى هذا المأزق، مشيرًا إلى أنها لم ترد الحديث في الأمر مجددًا بعد إساءة فهم منشورها، وهو ما يعني تراجعًا ضمنيًا عن التصريح الغريب، وتأكيدًا على أنها خاضت في أمر يفوق قدراتها وعقليتها التي ترتكز في الأمور الفنية أكثر من سواها من الموضوعات الدقيقة والحيوية.

جنسية هند صبري

على الجانب الآخر، ظهرت هند صبري قبل سنوات، لتعلن لجمهورها عن حصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك تم بحكم زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، لكنها أكدت أن الأمر بالنسبة لها لا يقف عند حدود الإجراءات القانونية، بل هو امتداد طبيعي لانتماء شعوري طويل.

ارتباطها بمصر

وكانت هناك الكثير من التصريحات، والمواقف التي عبرت فيها عن ارتباطها بمصر، تعليقها على نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي استُضيف في مدينة شرم الشيخ، حيث قالت: «وحشتني الطاقة الإيجابية التي تملأ شرم حاليًّا»، مشيدة بالتنظيم والإرادة والإيمان بقدرة الاقتصاد المصري، واصفة إياها بأنها من أسرار نجاح المؤتمر.

وفي لقاء تلفزيوني، أكدت أن مصر تحتل مكانة محورية في العالم العربي، قائلة: “مفيش عالم عربي من غير مصر”.

وأضافت: “أشعر أن هناك لأول مرة، رؤية سليمة لحجم المشكلة في مصر، وهو ما يبشر بالخير الذي سيعم عليها قريبًا بمشيئة الله”.

ووقتها نشرت هند صبري تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، منشور للرد على حملات التشكيك في وطنيتها كفنانة تونسية، قائلة: “كلمة غاضبة جدًا كي أقطع الطريق على معدومي الضمير والمهنية الذين يحاولون التشكيك في وطنيتي لن أصمت لكم ولن يصدقكم أحد”.

وتابعت بقولها: “أنا تونسية جدًّا جدًّا، والدي تونسي من الصابرية، ووالدتي تونسية من الكاف، وتونس عندي خط أحمر. ويكفيني شرفًا أن اسم وطني يرتبط بأي عمل فني أو جائزة أحصل عليها منذ 1994”.

لا سيادة إلا للشعب

أما بشأن مواقفها السياسية، كانت لها الكثير من الأراء، التى دائمًا ما تثير الجدل، وكانت أبرزها في عام 2021، حيث علقت وقتها على الأحداث التي وقعت في بلدها تونس بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة.

ونشرت هند صبري عبر حسابها على انستجرام، صورة للعلم التونسي وكتبت: "لا ولاء إلاّ للوطن ولا سيادة إلاّ للشعب الذي يريد الحياة. وستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد ويضعها فوق المصالح والتحالفات".

على الجانب الآخر، تستعد هند صبري لتصوير مسلسلها الجديد عسل أحمر، والذي تُجسد فيه دور البطولة والعمل مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

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