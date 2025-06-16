الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في الطالبية

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بإحدى العقارات في منطقة الطالبية، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة بالطالبية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الطالبية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق يلتهم شقة سكنية حريق يلتهم شقة سكنية فى الطالبية شقة سكنية فى الطالبية حريق شقة بالطالبية حريق شقة الطالبية الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية

مواد متعلقة

بسبب شاحن الهاتف، السيطرة على حريق داخل شقة بالحوامدية (صور)

مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق

الأكثر قراءة

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

صافرات الإنذار تدوي في النقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

إيران تضرب ميناء ومحطة كهرباء حيفا وقاعدة نيفاتيم الجوية بتل أبيب (فيديو)

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

مجموعة الأهلي، موعد مباراة إنتر ميامي ضد بورتو في مونديال الأندية

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

نصائح فعالة لتقليل التوتر والقلق أثناء امتحانات الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية