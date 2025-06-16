حجز 3 عمال بتهمة سرقة كابلات خاصة بشركة اتصالات في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة باحتجاز 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بإحدى شركات الاتصالات في كرداسة، 24 ساعة على ذمة التحريات.

القبض على المتهمين بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض كابلات خاصة بإحدى الشركات للسرقة في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث لهوية المتهمين.

وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وسيارة استخدموها في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت حكمها السابق.

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