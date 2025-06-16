استقرار نسبي في حركة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى وأحجام مرورية

شهدت شوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي في حركة المرور، مع وجود بعض الأحجام المرورية على الطرق.

ورصدت المتابعة الميدانية أن الحركة على المحاور الرئيسية، ومنها طريق صلاح سالم وكورنيش النيل والطريق الدائري، تسير بشكل شبه طبيعي، مع وجود بعض الكثافات المعتادة خلال ساعات الذروة الصباحية، خاصة في محيط جسر 6 أكتوبر ومنطقة وسط البلد.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إلى خلو معظم الطرق السريعة من الحوادث أو الأعطال المؤثرة، بينما يتم تنظيم الحركة المرورية يدويًا في عدد من التقاطعات التي تشهد ضغطًا متزايدًا، في ظل توقف مؤقت لبعض إشارات المرور الآلية.

وفي السياق ذاته، نصحت إدارة المرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، والتعاون مع رجال المرور لتفادي أي تكدسات مفاجئة، مؤكدة استمرار تواجد الدوريات المرورية على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المسائية ارتفاعًا طفيفًا في الكثافات المرورية مع عودة المواطنين من مقار أعمالهم، لا سيما في مناطق الجيزة والمعادي ومدينة نصر.

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