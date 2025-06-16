الصراع يشتعل مبكرا في مجموعة الأهلي بمونديال الأندية.. الشباك النظيفة تسيطر على الجولة الأولى.. الإنذارات ترسم ملامح المنافسة.. مواجهات مرتقبة بالجولة الثانية.. ومنافسة خاصة بين الشناوي ونوير

كأس العالم للأندية، اشتعل الصراع في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

وانتهت مباراتا الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية بين الأهلي ضد إنتر ميامي، وبورتو أمام بالميراس، بالتعادل السلبي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة بختام الجولة الأولى.

مواجهات الجولة الثانية لمجموعة الأهلي

وتعد مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولي مهمة للفرق الأربعة لتحديد شكل المنافسة في المجموعة إذ يلتقي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، وانتر ميامي ضد بورتو في العاشرة مساء نفس اليوم.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات المجموعة الأولي خاصة في ظل احتدام المنافسة وخروج الجولة الأولي من المباريات بدون أهداف.

صراع الشناوي ونوير

ويسعى محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي لمواصلة رقمه الاستثنائي خلال مشوار مونديال الأندية وتخطى الحارس المخضرم مانويل نوير حارس مرمى البايرن وذلك بعد تمكن نوير من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، للمرة الخامسة في تاريخ الحارس الألماني، ليعادل محمد الشناوي حارس الأهلي برصيد 5 كلين شيت في كأس العالم للأندية.

وعلي صعيد آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي تضم أندية الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة الأولى.

سر تصدر الأهلي قمة مجموعته بمونديال الأندية

وأعلنت الصفحة الرسمية لبطولة مونديال الأندية، ترتيب المجموعة الأولى والتي شهدت مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بتصدر الفريق الأحمر المجموعة رغم تساوي الـ4 فرق في النقاط والمواجهات المباشرة وفارق الأهداف حيث لم يسجل أي منهم خلال المباراتين.

وقد يتساءل البعض عن السبب وراء ذلك الترتيب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأمر ليس له علاقة بالأحرف الأبجدية، ولكن بقواعد فيفا التي تنص على إنه في حال تساوي فريقين أو أكثر في المجموعة في النقاط، يتم النظر في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف وعدد الأهداف المُسجلة، وفي حال استمرار التساوي، يُحتكم إلى نقاط سلوك اللعب النظيف.

وتعنى البطاقة الصفراء للفريق (لاعب أو مدرب) -1، والبطاقة الحمراء غير المباشرة -3، والبطاقة الحمراء المباشرة -4، البطاقة الصفراء ثم الحمراء المباشرة -5.

ومن ثم، فإن الأهلي يتصدر كونه الفريق الذي تحصل على أقل عدد من الإنذارات في الجولة الأولى من البطولة، حيث نال مروان عطية البطاقة الصفراء ضد إنتر ميامي، أما بورتو فقد نال بطاقتين في مباراته ضد بالميراس، وتحصل الأخير على 3، ويتذيل إنتر ميامي المجموعة كونه الفريق صاحب العدد الأكبر من الإنذارات برصيد 4.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى كالتالي:

1- الأهلي: نقطة

2- بورتو: نقطة

3- بالميراس: نقطة

4- إنتر ميامي: نقطة

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