درع الجسم الصامت، نصائح للحفاظ على صحة الكلى

الكلى هي أحد أهم أعضاء الجسم الحيوية، إذ تقوم بتنقية الدم من السموم، وتنظيم مستويات السوائل والأملاح، والمساهمة في توازن ضغط الدم.

وعلى الرغم من دورها المحوري، فإن الكثيرين لا يلتفتون إلى صحتها إلا بعد حدوث مشاكل.

قدمت وزارة الصحة أبرز النصائح للحفاظ على صحة الكلى، والوقاية من أمراضها تتضمن:

شرب كمية كافية من الماء

يعد شرب الماء بكميات كافية يوميًا حوالي 2 لتر أو أكثر حسب النشاط البدني والمناخ من أهم العوامل التي تساعد الكلى على التخلص من الفضلات والسموم، وتقليل خطر تكون الحصوات.

تقليل استهلاك الملح

الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل ورفع ضغط الدم، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الكلى. ينصح الأطباء بتقليل استهلاك الأطعمة المالحة والمصنعة، واستبدالها بالأعشاب والتوابل الطبيعية.

التغذية الصحية المتوازنة

تناول الفواكه، والخضروات، والبروتينات قليلة الدسم، والحبوب الكاملة، يساهم في الحفاظ على وظائف الكلى.

كما يفضل تقليل البروتينات الحيوانية إذا كانت الكلى تعاني من ضعف.

ممارسة الرياضة بانتظام

الرياضة تساهم في تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة بالسمنة والسكري، وهما من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على الكلى.



مراقبة ضغط الدم والسكر

ارتفاع ضغط الدم أو السكر بشكل مزمن قد يؤدي إلى تلف الكلى تدريجيًا لذا، من المهم متابعة هذه القيم باستمرار والالتزام بالعلاج في حال وجود خلل.



تجنب الاستخدام العشوائي للأدوية

بعض الأدوية، خاصة المسكنات كالإيبوبروفين والأسبرين، قد تضر الكلى عند استخدامها لفترات طويلة دون إشراف طبي. لذا يُفضل استشارة الطبيب دائمًا قبل تناول أي دواء بانتظام.



الإقلاع عن التدخين

التدخين يسبب ضيق في الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الكلى ويزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي.



إجراء فحوصات دورية

خاصة لمن لديهم عوامل خطر مثل: داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، أو تاريخ عائلي لأمراض الكلى والفحص المبكر يساهم في اكتشاف أي مشكلة قبل تفاقمها.

ويعد الاعتلال الكلوي أحد أخطر الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسان، حيث يتطور بصمت ويكتشف غالبًا في مراحله المتقدمة. ومع تزايد أعداد المصابين بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أصبحت الكلى في مرمى الخطر أكثر من أي وقت مضى.

ما هو الاعتلال الكلوي؟

الاعتلال الكلوي هو تدهور تدريجي في وظائف الكلى، مما يؤثر على قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل من الدم وقد يبدأ المرض دون أعراض واضحة، لكنه مع مرور الوقت قد يؤدي إلى الفشل الكلوي، ما يتطلب الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.

أنواع الاعتلال الكلوي:

1. الاعتلال الكلوي السكري: يحدث نتيجة ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة.



2. الاعتلال الكلوي الناتج عن ارتفاع ضغط الدم: حيث يضر الضغط المرتفع بالأوعية الدموية داخل الكلى.



3. الاعتلال الكلوي المزمن: يتطور ببطء بسبب أمراض متعددة.



4. الاعتلال الكلوي الحاد: يحدث فجأة نتيجة التهابات أو أدوية أو جفاف حاد.

وتشمل الأسباب الشائعة للإصابة بمرض الاعتلال الكلوي:

مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم المزمن

أمراض القلب والأوعية الدموية

الاستخدام الطويل لبعض الأدوية، مثل مضادات الالتهاب

التهابات الكلى المزمنة

العوامل الوراثية

أعراض الاعتلال الكلوي

أكدت وزارة الصحة أنه غالبا ما يكون الاعتلال الكلوي بدون أعراض في بداياته، لكن مع تطور الحالة قد تظهر:

تورم في القدمين أو الوجه

إرهاق مزمن

صعوبة في التبول

ارتفاع ضغط الدم

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