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عقارات

خطوات استلام شقق سكن مصر والمستندات المطلوبة

شقق سكن مصر، فيتو
شقق سكن مصر، فيتو

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان تسليم شقق سكن مصر للحاجزين بالمدن الجديدة.

وحددت الوزارة خطوات استلام الشقق والمستندات والأوراق المطلوبة:

أولًا: التوجه إلى بنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.
1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة.
2. التوقيع على العقد.
4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).
5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.


ثانيا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لتسلم الوحدة.


1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.
2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.
3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.
4. مع قيام المواطن بسداد:
• سداد عداد المياه كارت 4100 جنيه.
•سداد رسوم توصيل عداد كهرباء ١٦٤ جنيهًا.
• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنية ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).
• سداد رسوم الغاز ٣٢٠٠ جنية ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).
• سداد رسوم صيانة للعام الاول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.
5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.


ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والتسلم والتوقيع على محضر الاستلام.
رابعًا: التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.
لتسلم محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء)
في حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للتسلم وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع أو الشراء أو التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجي.

أول مرحلة من شقق مشروع حكايات التجمع

كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من خلال شركة فاوندرز للتسويق العقاري، أول مرحلة من شقق مشروع حكايات التجمع سكن لكل المصريين سابقا بمدينة القاهرة الجديدة.

والشقق بمساحات ما بين 99 إلى 132 متر مربع كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم،وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

والتقديم على الشقق من خلال شركة فاوندرز للتسويق العقاري، ومشروع حكايات التجمع يضم 5328 شقة

 وأنظمة السداد كالتالي:
سداد مقدم التعاقد 10% من قيمة الشقة والباقي على 6 سنوات أقساط متساوية ربع سنوية.
 

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