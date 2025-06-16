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خارج الحدود

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 20 شخصا جراء سقوط صواريخ من إيران على تل أبيب (فيديو)

سقوط صواريخ من إيران
سقوط صواريخ من إيران على تل أبيب، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم الذي شنته إيران منذ قليل أسفر عن استهداف مبنى سكني فى تل أبيب مما أدى لإصابة عدد من المستوطنين وقتلي.

وشنت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم الإيراني أسفر عن 20 إصابة جراء سقوط صواريخ من إيران.

بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تلقي عدة بلاغات في المنطقة الوسطى ومنطقة الساحل.

كما أفادت وكالة "فرانس برس"، أن انفجارات قوية سمعت في القدس.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل، من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وقال مخاطبا الإسرائيليين: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".


وأضاف: "لن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

كما نشر الجيش خريطة للتحذير من الصواريخ الإيرانية، مع تعليق قال فيه إن "كل دائرة حمراء على هذه الخريطة تمثل مئات الأشخاص في إسرائيل الذين يضطرون حاليا إلى الركض إلى الملاجئ بسبب الصواريخ البالستية الإيرانية".

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القدس إيلات الجليل

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حرائق غير مسبوقة بمواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني