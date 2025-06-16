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ثقافة وفنون

قبل العرض الخاص، كل ما تريد معرفته عن فيلم مينا مسعود "في عز الضهر"

مينا مسعود، فيتو
مينا مسعود، فيتو

يحتفل النجم المصري العالمي مينا مسعود مساء اليوم الإثنين بالعرض الخاص لفيلمه الجديد “في عز الضهر”، في أحد المولات الكبرى. 

العرض الخاص لفيلم في عز الضهر 



ويجسد مينا مسعود خلال الفيلم شخصية "حمزة" الذى يسافر إلى الخارج، ثم يعود من جديد للأراضى المصرية، ولكن بثوب رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب من نوع خاص

الفيلم تم تصويره فى 4 دول أوروبية، وبه 4 لغات أجنبية مختلفة، وشارك فى أدوار البطولة: محمود حجازى، إيمان العاصى، ميرنا نور الدين، ومحمد على رزق. ويقول مخرج الفيلم مرقس عادل: “فى عز الضهر” سيكون فيلما مصريا بصبغة عالمية.

 الفيلم  كان مقررًا عرضه قبل عامين، ولكن تم تأجيله مرتين لأسباب متباينة، ويعول صناعه على عرضه ضمن أفلام العيد 2024، خاصة في ظل غياب نجوم الصف الأول، وعدم تأجيله مرة ثالثة في اللحظات الأخيرة.

كان  مينا مسعود حقق في وقت سابق نجاحا كبيرا في هوليوود، جعله يحفر اسمه بين أبرز النجوم من خلال بطولته للنسخة الحية من فيلم علاء الدين "Aladdin" الذي تخطت إيراداته مليار دولار.

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