هجوم إيراني يمني وشيك على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي وسط وشمال تل أبيب

أفادت مصادر إسرائيلية بأن هجوما إيرانيا يمنيا مشتركا على وشك الوقوع الآن بينما أعطت الجبهة الداخلية التعليمات للإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية من الضربات.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب الموجة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل قبل أكثر من 3 ساعات، استهدفت فيها الصواريخ الإيرانية مقار امنية ومنشآت وقالت إنها ردا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران.

في الأثناء، أفاد جيش الإحتلال بأنه "ينفذ حاليا ضربة استباقية على منصات إطلاق الصواريخ في إيران".

وقال في بيان له: "سلاح الجو يهاجم حاليا مواقع لصواريخ أرض - أرض في وسط إيران".

صافرات الإنذار

ومن جانب آخر دوت صافرات الإنذار، صباح الاثنين، في عدد من المناطق وسط وشمال إسرائيل، تحسبًا لهجوم إيراني محتمل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل تحذيرًا لسكان عدة مناطق، دعتهم فيه إلى البقاء قرب مناطق محمية واتباع تعليمات السلامة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أهمية تقليص الحركة في الأماكن العامة وتجنّب التجمعات، مشددًا على ضرورة دخول المناطق المحمية فور سماع التحذير والبقاء فيها حتى صدور تعليمات جديدة.

وشمل التحذير مناطق سقعة، غوش دان، الشفيلا، الشارون، مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة إلى مناطق في الجنوب.

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