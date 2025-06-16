الإثنين 16 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تعلن عدد ضحاياها منذ بدء الغارات الإسرائيلية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أعلنت وزارة الصحة في إيران، أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 224 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين، منذ بدئها في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي.


وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور عبر منصة "إكس": "بعد 65 ساعة على بدء عدوان النظام الصهيوني، استشهدت 224 امرأة ورجلا وطفلا".

وأضاف كرمانبور أن "أكثر من 90 بالمئة من الضحايا مدنيون".

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الحرب الايرانية الاسرائيلية وزارة الصحة في إيران حسين كرمانبور اكس

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