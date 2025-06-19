39 ألف جنيه للمتر، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري ترفيهي

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة أرض تجاري إداري بمساحة 493 مترًا بسعر 37525 جنيهًا، أرض تجاري إداري سكني ترفيهي بمساحة 2598 مترًا بسعر 39405 جنيهات.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترًا بسعر 3685 جنيهًا، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترًا بسعر 3580 جنيهًا.

ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

تسليم الأراضي والوحدات السكنية للفائزين بها

كما تواصل وزارة الإسكان، تسليم الأراضي والوحدات السكنية للفائزين بها بعدد من المدن الجديدة.

وتبدأ تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن" للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، حتى يوم الخميس 7 /8 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وسيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15 /6/ 2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18 /6 /2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19 /6/ 2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22 /6/ 2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24 /6/ 2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29 /6/ 2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30 /6/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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