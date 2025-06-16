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حوادث

اليوم، جلسة محاكمة 11 متهمًا في "خلية التهريب"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، جلسة محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التهريب"، والمقيدة برقم 259 لسنة 2025 جنايات أمن دولة طوارئ – الجيزة.


"خلية التهريب"

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وُجهت إلى بعض المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، فضلًا عن تهريب أشخاص خارج البلاد بطرق غير مشروعة.

وتواصل المحكمة نظر القضية مع استمرار حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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خلية التهريب تهريب أشخاص تعطيل الدستور والقوانين جنايات امن دولة طوارئ

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