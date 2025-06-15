أوليسيه رجل مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

حصل الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونخ، على جائزة رجل مباراة أوكلاند سيتي، والتي انتهت بفوز البافاري (10-0) في كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأحد.

أرقام أوليسيه في مباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

وقدم أوليسيه، مستويات مميزة، بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما في 45 دقيقة فقط خاضها، قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني.

وواصل أوليسيه، عروضه القوية رفقة البايرن في موسمه الأول مع الفريق، حيث نجح في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 21 آخرين في 50 مباراة خاضها في جميع المسابقات بين البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بايرن ميونخ يتواجد في المجموعة الثالثة في كأس العالم للأندية، بجوار أوكلاند سيتي وبنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

وسبق وأن توج بايرن ميونخ بلقب البطولة بشكلها القديم مرتين، وذلك عامي 2013 و2020.

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