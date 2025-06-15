وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء لبحث التصعيد الإسرائيلي الإيراني

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل لبحث التصعيد بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران.

بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة تجاه إسرائيل والانفجارات تدوي في تل أبيب وحيفا

أطلقت إيران، مساء اليوم الأحد، دفعة صاروخية جديدة تجاه دولة الاحتلال.

من جانبه، قال جيش الاحتلال: "يتم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل الآن".

ووثقت مقاطع فيديو عمليات اعتراض في سماء تل أبيب وسقوط صواريخ في تل أبيب ومحيط ميناء حيفا.

استهداف مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الدفعة الصاروخية استهدفت مصانع أسلحة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حيفا المحتلة.

كذلك أعلنت الاسعاف الإسرائيلي، إصابة مباني، وعدة أشخاص في قصف صاروخي إيراني استهدف تل أبيب وحيفا المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن العديد من الصواريخ الإيرانية سقط في مناطق متفرقة من البلاد.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وشنت إسرائيل فجر الجمعة الماضي، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص والقيادات، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وأرسلت إيران مئات الصواريخ والمسيرات ردا علي الهجوم الإسرائيلي إلى أراضى دولة الاحتلال.

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