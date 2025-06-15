الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

92.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة 92.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3 %و العرب على 4.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 140.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 84 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 %و سجل العرب 5.9 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 55.2 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.529,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام  تعاملات  الأحد. وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19%  عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع الحرب الايرانية الاسرائيلية البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: نجيب ساويرس يوجه نصيحة للراغبين في الاستثمار.. البورصة تخسر 8 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والدواجن وانخفاض البط

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال 90 دقيقة

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

الأكثر قراءة

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

إيران تعلن القبض على جاسوس "رفيع المستوى" يعمل لصالح الموساد

يمسح المنطقة التى يسقط بها، قلق إسرائيلي من استخدام إيران لصواريخ «خرمشهر2»

الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس الاستخبارات الإيراني على يد الاحتلال

نتنياهو يعترف بمحاولة اغتيال المرشد الإيراني، ونقل خامنئي إلى مخبأ تحت الأرض

مجموعة الأهلي، تشكيل مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

فاجعة في الصف، انتشال 4 جثث ومصابين من أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

تركي آل الشيخ يحسم جدل صورة زيزو: لا تصطادوا في الماء العكر

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 15-6-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 15 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تهنئة العائدين من الحج وتزيين المنزل وإقامة الولائم

أمين الفتوى: الله يغفر جميع الذنوب مهما عظمت بشرط وحيد

هل الضحك يبطل الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية