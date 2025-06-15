الأحد 15 يونيو 2025
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اقتصاد

7.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال اليوم الأحد، “جلسة بداية الأسبوع” نحو 7.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.133 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 97.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.971 مليون ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 62.85 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  اذون نحو 37.15 % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع 

 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي وكبير في ختام  تعاملات  الأحد. وخسر رأس المال السوقي نحو 94 مليار جنيه بضغط من مبيعات محليه، وبتاثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.202 تريليون جنيه. 

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.6% عند مستوى 31016 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% عند مستوى 38677 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.61% عند مستوى 13902 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.19%  عند مستوى 9107 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.19% عند مستوى 3229 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55%  عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

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