الإثنين 16 يونيو 2025
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اقتصاد

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

سعر الأرز اليوم،
سعر الأرز اليوم، فيتو

تشهد  أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، وتتنوع أسعار الأرز المعبأ حسب جودة الحبة وطبقا لاختلاف الأسواق وأماكن البيع.

 

 

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

 

- سعر طن الأرز الشعير الرفيع يتراوح ما بين 16.800 و17.700 ألف جنيه.

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة


- سعر طن الأرز الشعير العريض يتراوح ما بين 17.500 و17.700 ألف جنيه.

سعر الأرز الأبيض


- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 و26 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27 و29 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم في الأسواق


- سعر كيلو الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 16 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الشعير العريض بين 17.5 و18 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25 و26 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27 و29 جنيها للكيلو.

 

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